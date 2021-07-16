ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава НБУ обсудил представителями Лондонской биржи продажу госбанков

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 15:09
Глава НБУ обсудил представителями Лондонской биржи продажу госбанков Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко обсудил представителями Лондонской фондовой биржи приватизацию государственных банков Украины. Акции банков могут разместить на бирже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook.

"Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков", - написал он.

Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственных банка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями.

"Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", - добавил он.

По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение неработающих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов по их приватизации", - добавил Шевченко.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно
Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания