Глава НБУ обсудил представителями Лондонской биржи продажу госбанков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook .

"Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков", - написал он.

Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственных банка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями.

"Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", - добавил он.

По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение неработающих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).

"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов по их приватизации", - добавил Шевченко.