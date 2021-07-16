Глава НБУ обсудил представителями Лондонской биржи продажу госбанков
Председатель Национального банка Кирилл Шевченко обсудил представителями Лондонской фондовой биржи приватизацию государственных банков Украины. Акции банков могут разместить на бирже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Шевченко в Facebook.
"Вчера состоялась встреча с представителями Лондонской фондовой биржи, посвященная приватизации украинских государственных банков", - написал он.
Как отметил Шевченко, сейчас в Украине четыре государственных банка, которые также являются крупнейшими в стране банковскими учреждениями.
"Уменьшение доли государства в банковском секторе до 25% к 2025 году является стратегической общей целью НБУ и правительства. Несомненно, это поможет украинской банковской системе стать более независимой и будет способствовать работе на конкурентных условиях", - добавил он.
По его словам, первым шагом нашей программы приватизации было уменьшение неработающих активов в банках с 48,47% (на 1 июля 2020) до 37,85% (на 1 июня 2021).
"Мы договорились с представителями Лондонской фондовой биржи провести совместные мероприятия с целью дальнейшего выхода банков на IPO, который является одним из инструментов по их приватизации", - добавил Шевченко.
Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что крупнейший банковский актив Украины ПриватБанк вскоре выставят на продажу.