Голова НБУ обговорив представниками Лондонської біржі продаж держбанків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шевченка у Facebook .

"Учора відбулася зустріч з представниками Лондонської фондової біржі, присвячена приватизації українських державних банків", - написав він.

Як зазначив Шевченко, наразі в Україні чотири державні банки, які також є найбільшими в країні банківськими установами.

"Зменшення частки держави у банківському секторі до 25% до 2025 року є стратегічною спільною метою НБУ та уряду. Безсумнівно, це допоможе українській банківській системі стати більш незалежною і сприятиме роботі на конкурентних умовах", - додав він.

За його словами, першим кроком нашої програми приватизації було зменшення непрацючих активів в банках з 48,47% (на 1 липня 2020) до 37,85% (на 1 червня 2021).

"Ми домовилися з представниками Лондонської фондової біржі провести спільні заходи з метою подальшого виходу банків на IPO, який є одним з інструментів з їхньої приватизації", - додав Шевченко.