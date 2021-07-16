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Голова НБУ обговорив представниками Лондонської біржі продаж держбанків

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 15:09
Голова НБУ обговорив представниками Лондонської біржі продаж держбанків Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України Кирило Шевченко обговорив представниками Лондонської фондової біржі приватизацію державних банків України. Акції банків можуть розмістити на біржі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шевченка у Facebook.

"Учора відбулася зустріч з представниками Лондонської фондової біржі, присвячена приватизації українських державних банків", - написав він.

Як зазначив Шевченко, наразі в Україні чотири державні банки, які також є найбільшими в країні банківськими установами.

"Зменшення частки держави у банківському секторі до 25% до 2025 року є стратегічною спільною метою НБУ та уряду. Безсумнівно, це допоможе українській банківській системі стати більш незалежною і сприятиме роботі на конкурентних умовах", - додав він.

За його словами, першим кроком нашої програми приватизації було зменшення непрацючих активів в банках з 48,47% (на 1 липня 2020) до 37,85% (на 1 червня 2021).

"Ми домовилися з представниками Лондонської фондової біржі провести спільні заходи з метою подальшого виходу банків на IPO, який є одним з інструментів з їхньої приватизації", - додав Шевченко.

Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

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