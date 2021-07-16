Голова НБУ обговорив представниками Лондонської біржі продаж держбанків
Голова Національного банку України Кирило Шевченко обговорив представниками Лондонської фондової біржі приватизацію державних банків України. Акції банків можуть розмістити на біржі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шевченка у Facebook.
"Учора відбулася зустріч з представниками Лондонської фондової біржі, присвячена приватизації українських державних банків", - написав він.
Як зазначив Шевченко, наразі в Україні чотири державні банки, які також є найбільшими в країні банківськими установами.
"Зменшення частки держави у банківському секторі до 25% до 2025 року є стратегічною спільною метою НБУ та уряду. Безсумнівно, це допоможе українській банківській системі стати більш незалежною і сприятиме роботі на конкурентних умовах", - додав він.
За його словами, першим кроком нашої програми приватизації було зменшення непрацючих активів в банках з 48,47% (на 1 липня 2020) до 37,85% (на 1 червня 2021).
"Ми домовилися з представниками Лондонської фондової біржі провести спільні заходи з метою подальшого виходу банків на IPO, який є одним з інструментів з їхньої приватизації", - додав Шевченко.
Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.