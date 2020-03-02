Глава НБУ назвал условия для снижения учетной ставки

Быстрое снижение инфляции дало возможность Национальному банку снизить учетную ставку до 11%, а к концу года ставка может упасть до 7%. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время неформальной встречи с представителями экономического блока правительства, сообщает пресс-служба НБУ.

Смолий напомнил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидали в Национальном банке (до 3,2% в январе, - ред.).

"Это дает нам возможность активно снижать учетную ставку, что мы и делали в течение зимних месяцев. Ожидаем, что при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ этот год завершим со ставкой на уровне 7%. Это нужно и для удержания инфляции в оптимальном для экономики диапазоне 5% +/- 1 п.п., и дает возможность снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения и стимулировать деловую активность", - отметил Смолий.

Напомним, премьерьер-министр Алексей Гончарук ожидает, Национальный банк в марте может существенно снизить учетную ставку.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года.

На заседании в январе НБУ изменил прогноз относительно учетной ставки. Согласно прогнозу, НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года.