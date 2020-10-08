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Глава НБУ назвал причины выговоров Рожковой и Сологубу

Киев, Четверг 08 октября 2020 15:37
Глава НБУ назвал причины выговоров Рожковой и Сологубу
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Шевченко хотел бы слышать "единый голос" от топ-менеджеров НБУ

Причиной выговоров и выражения недоверия Советом НБУ первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу стала их публичная позиция. Высказывания членов правления НБУ не должны противоречить принципу "единого голоса".

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию ZN.UA.

"Высказывание контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас", - сказал он.

Шевченко сослался на принятую НБУ стратегию коммуникаций, одним из принципов которой является политика "единого голоса" (One voice policy). "Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях", - считает глава НБУ.

По его мнению, это история о нарушении внутренних процедур, а не о политическом давлении.

"Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка", - сказал глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. МВФ советует Украине придерживаться принципов независимости центробанка.

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