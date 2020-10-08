Голова НБУ назвав причини доган Рожкові та Сологубу

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Шевченко хотів би чути "єдиний голос" від топ-менеджерів НБУ

Причиною доган та висловлення недовіри Радою НБУ першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу стала їхня публічна позиція. Висловлювання членів правління НБУ не повинні суперечити принципу "єдиного голосу".

Про це глава НБУ Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"Висловлювання контрастних поглядів різними членами однієї команди може зашкодити нашому взаєморозуміння з міжнародними партнерами. Особливо це актуально на тлі активного діалогу з МВФ, який у нас зараз йде", - сказав він.

Шевченко послався на прийняту НБУ стратегію комунікацій, одним з принципів якої є політика "єдиного голосу" (One voice policy). "Це значить, що ми як команда однодумців в НБУ повинні дотримуватися єдиної позиції, уникати розбіжностей в комунікаціях", - вважає голова НБУ.

На його думку, це історія про порушення внутрішніх процедур, а не про політичний тиск.

"Враховуючи, що окремі члени нашої команди порушили нашу політику комунікацій, і було прийнято рішення Ради Національного банку", - сказав голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Міжнародний валютний фонд відреагував на рішення Ради НБУ щодо двох членів правління Національного банку України Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. МВФ радить Україні дотримуватися принципів незалежності центробанку.