Глава НБУ назвал причины стремительного укрепления гривны

Укрепление гривны в 2019 году происходило в результате действия ряда факторов, в частности продажи валюты экспортерами. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продажа средств от валютных привлечений государственных компаний.

По его словам, в ноябре аграрии и металлургической компании обеспечили 70% предложения валюты на межбанке.

"Вопреки распространенному мнению, приток средств иностранных инвесторов в гривненые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев", - сказал он.

Как отметил Смолий, в то же время НБУ активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019 года объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долларов. В то же время, НБУ покупает больше валюты, чем нерезиденты вложили в ОВГЗ (4,3 млрд долларов), сообщил глава НБУ.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных.

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.