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Голова НБУ назвав причини зниження курсу долара

Новини » Економіка     11.06.2020 - 14:24
Голова НБУ назвав причини зниження курсу долара
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара падає через падіння попиту на валюту

На даний час ситуація на валютному ринку України є сприятливою. З початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку переважає попит.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, обсяги імпорту майже за усіма категоріями товарів залишаються меншими за докризовий рівень, водночас експорт скорочується менш суттєво.

"Внаслідок цього гривня зміцнилася, а Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у міжнародні резерви близько 1,8 млрд доларів", - сказав він.

Таким чином, НБУ вже вийшов на чисту купівлю валюти з початку року, компенсувавши витрати валюти з міжнародних резервів, зроблені під час підвищеного попиту на валюту в березні, додав голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 1-5 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 410,7 млн доларів.

У результаті вперше з березня спостерігається позитивне сальдо валютних операцій НБУ на міжбанку. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком становила 347,5 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Національний банк УкраїниКурс долараКурс гривні
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