Глава НБУ назвал объем валюты, проданный для стабилизации курса гривны

Как отметил глава НБУ, 2022 год начался для финансового рынка Украины очередными вызовами. Нагнетание ситуации на границах Украины существенно ухудшило ожидания участников рынка, что отразилось на снижении стоимости украинских активов (как на внутреннем рынке, так и за рубежом) и формировании девальвационного давления на гривну.

"Ситуация сложная, но не критичная. Прежде всего из-за запаса прочности, которого мы достигли", - сказал он.

По его словам, накопленные резервы (31 млрд долларов) позволяют НБУ сглаживать чрезмерные курсовые колебания за счет валютных интервенций.

"Так, для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года 1,5 млрд долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть, что Нацбанк не будет повторять ошибок прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне", - добавил Шевченко.

По его словам, в НБУ уверены, "что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может быть коррекция".