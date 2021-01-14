Глава НБУ назвал главное условие для сохранение макростабильности в Украине

Финансовый сектор проходит кризис с существенным запасом прочности. Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сказал глава Национального банка Украины (НБ) Кирилл Шевченко во время международной конференции The Central & Eastern European Forum 2021, сообщает пресс-служба НБУ.

"Украина вошла в коронакризис в значительно лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными, НБУ имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми", - сказал Шевченко.

Как отметил глава НБУ, в 2020 году инфляция попала в целевой диапазон НБУ +/- 1 п.п., международные резервы в 2020 году достигли восьмилетнего максимума - 29,1 млрд долларов Кроме того, падение ВВП оказалось ниже, ночь ожидалось. Если весной прогнозировалось снижение ВВП на 6%, однако по данным Минэкономики, за 11 месяцев падение было не таким глубоким - 4,7%.

"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - резюмировал глава НБУ.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) 11 января возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины. Работа будет продолжена в дистанционном режиме.

Министерство финансов рассчитывает получить средства очередного транша по программе Международного валютного фонда в марте 2021 года. Пока что речь идет о 700 млн долларов.