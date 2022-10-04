Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку .

"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко.

За його словами, він уже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна у владі, одним з кандидатів на заміну Шевченка розглядається екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний.