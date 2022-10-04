Глава НБУ Кирилл Шевченко уходит в отставку

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко объявил об уходе в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

"Друзья из-за причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", - написал Шевченко.

По его словам, он уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять отставку.

По информации собеседников РБК-Украина во власти, одним из кандидатов на замену Шевченко рассматривается экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный.