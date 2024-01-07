Глава Нацбаку розповів, який обсяг допомоги очікує Україна від партнерів у 2024 році

В наступному році ми очікуємо від наших міжнародних партнерів щонайменше 38 млрд доларів допомоги Україні.

Про це розповів глава НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Керівник Національного банку розповів, що в 2023 році міжнародна допомога була достатньою. Її обсяг на сьогоднішній день сягає майже 43 млрд доларів.

Але в кінці року, з його слів, НБУ змушений був засвідчити, що матеріалізувалися ризики ритмічності, це підважило до певної міри надходження тих траншів, на які Україна розраховувала в січні-лютому.

Пишний зазначив, що за базовим сценарієм НБУ міжнародна фінансова допомога України в цьому році повинна бути на рівні 38 млрд доларів.

"Але важливо забезпечувати не лише обсяг, важливо забезпечувати ритмічність, своєчасність надходження, адже бюджет війни не можна поставити на паузу", - заявив глава НБУ.

Ситуація за допомогою США для України

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.

Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Раніше у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".