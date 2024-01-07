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Глава Нацбака рассказал, какой объем помощи ожидает Украина от партнеров в 2024 году

Украина, Воскресенье 07 января 2024 00:29
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Глава Нацбака рассказал, какой объем помощи ожидает Украина от партнеров в 2024 году Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook com NationalBankOfUkraine)
Автор: Максим Шушко

В следующем году мы ожидаем от наших международных партнеров минимум 38 млрд долларов помощи Украине.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Руководитель Национального банка рассказал, что в 2023 году международная помощь была достаточной. Ее объем на сегодняшний день составляет почти 43 млрд долларов.

Но в конце года, по его словам, НБУ вынужден был засвидетельствовать, что материализовались риски ритмичности, это подвело к определенной мере поступления тех траншей, на которые Украина рассчитывала в январе-феврале.

Пышный отметил, что по базовому сценарию НБУ международная финансовая помощь Украины в этом году должна быть на уровне 38 млрд долларов.

"Но важно обеспечивать не только объем, важно обеспечивать ритмичность, своевременность поступления, ведь бюджет войны нельзя поставить на паузу", - заявил глава НБУ.

Ситуация с помощью США для Украины

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд. долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд. долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Ранее в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

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