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Глава НАПК составил протокол по Тупицкому. Он отменил заседание КСУ в своих интересах

Автор: Юлия Струк

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил административный протокол в отношении отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он отменил заседание КСУ в своих интересах.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов", - указано в сообщении.

Отмечается, что Тупицкий отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать обращение Государственного бюро расследований о совершении им проступка.

"Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение", - сообщил Новиков.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что отстранение Тупицкого необходимо продлить. Срок отстранения истекает 28 марта.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уже отстранял главу КСУ сроком на два месяца. Тупицкому объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныНАПК
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