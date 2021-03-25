Вениславский считает, что отстранение главы КСУ нужно продлить

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что отстранение главы КСУ Александра Тупицкого должно быть продлено. Срок отстранения истекает 28 марта.

Об этом Вениславский рассказал РБК-Украина.

"По моему мнению, Офис генерального прокурора сегодня-завтра должен был бы подать ходатайство о продлении отстранения господина Тупицкого от должности судьи КСУ, а президент издаст соответствующий указ ", - сообщил он.

По словам представителя президента в КСУ, отстранение Тупицкого важно для целей уголовного расследования.

По его мнению, глава КСУ продолжает активно предпринимать попытки избежать уголовного преследования и препятствует ему.