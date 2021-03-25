ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вениславский считает, что отстранение главы КСУ нужно продлить

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 17:42
Вениславский считает, что отстранение главы КСУ нужно продлить Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Лера Полищук

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что отстранение главы КСУ Александра Тупицкого должно быть продлено. Срок отстранения истекает 28 марта.

Об этом Вениславский рассказал РБК-Украина.

"По моему мнению, Офис генерального прокурора сегодня-завтра должен был бы подать ходатайство о продлении отстранения господина Тупицкого от должности судьи КСУ, а президент издаст соответствующий указ ", - сообщил он.

По словам представителя президента в КСУ, отстранение Тупицкого важно для целей уголовного расследования.

По его мнению, глава КСУ продолжает активно предпринимать попытки избежать уголовного преследования и препятствует ему.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

Подозрение связано с расследованием незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Это предприятие сейчас находится на оккупированной территории. Тупицкий на тот момент был главой Донецкого апелляционного хозяйственного суда и якобы в судебном порядке способствовал рейдерскому захвату.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Конституционный суд Украины отстранение
NEWS
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
Китайский CoronaVac доставят в Украину уже сегодня: что известно о вакцине
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"