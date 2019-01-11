Глава НАПК рассказал, к каким реестрам у его ведомства нет доступа

Фото: Александр Мангул (УНИАН)

Среди недоступных для НАПК реестров - Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния

У Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) есть доступ к 13 из 16 реестров, предусмотренных решением Кабинета министров Украины. Об этом заявил глава НАПК Александр Мангул, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио НВ".

Он отметил, что среди недоступных для НАПК реестров - Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния.

"На сегодня к трем реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, доступ может быть предоставлен только после принятия соответствующего закона", - отметил он.

Несмотря на это, Мангул заверил, что отсутствие доступа к этим реестрам не помешает НАПК провести автоматическую верификацию деклараций государственных должностных лиц, возможность проведения которой может появиться вместе с соответствующим решением Минюста до 16 января.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало на регистрацию в Министерство юстиции Правила логического и арифметического контроля деклараций и изменения соответствующего Порядка. Согласно разработанным правилам, логический и арифметический контроль будет проводиться автоматически по двум составляющим.

Добавим, НАПК 25 сентября приняло решение о запуске в промышленную эксплуатацию системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.