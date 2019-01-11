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Голова НАЗК розповів, до яких реєстрів у його відомства немає доступу

Новини » Політика    11.01.2019 - 21:15
Голова НАЗК розповів, до яких реєстрів у його відомства немає доступу
Фото: Олександр Мангул (УНІАН)

Серед недоступних для НАЗК реєстрів - Спадковий реєстр, Єдиний реєстр довіреностей і Реєстр актів цивільного стану

У Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) є доступ до 13 з 16 реєстрів, передбачених рішенням Кабінету міністрів України. Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо НВ".

Він зазначив, що серед недоступних для НАЗК реєстрів - Спадковий реєстр, Єдиний реєстр довіреностей і Реєстр актів цивільного стану.

"На сьогодні до трьох реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, доступ може бути наданий тільки після прийняття відповідного закону", - зазначив він.

Незважаючи на це, Мангул запевнив, що відсутність доступу до цих реєстрів не завадить НАЗК провести автоматичну верифікацію декларацій державних посадових осіб, можливість проведення якої може з'явитися разом з відповідним рішенням Мін'юсту до 16 січня.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції подало на реєстрацію до Міністерства юстиції Правила логічного та арифметичного контролю декларацій та зміни до відповідного Порядку. Згідно з розробленими правилами, логічний та арифметичний контроль буде проводитись автоматично за двома складовими.

Додамо, НАЗК 25 вересня прийняло рішення про запуск в промислову експлуатацію системи логічного і арифметичного контролю декларацій Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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