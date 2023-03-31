Глава МЗС закликав уряд Британії відмовити у візах тенісистам з РФ і Білорусі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії відмовити у візах російським та білоруським тенісистам, яких допустили до Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

"Рішення Вімблдону дозволити російським і білоруським гравцям є аморальним. Чи припинила Росія свою агресію чи звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину. Я закликаю уряд Великої Британії відмовити їхнім гравцям у візах", - написав Кулеба.

Нагадаємо, організатори Вімблдонського турніру вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік російські та білоруські тенісисти не були допущені до змагань через агресію РФ проти України.

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