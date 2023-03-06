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Глава МЗС закликав суд Гааги розслідувати жорстоке вбивство українського військового

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 19:50
Глава МЗС закликав суд Гааги розслідувати жорстоке вбивство українського військового Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.

Пр оце пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.

"Жахливе відео, де беззбройний український військовополонений був страчений російськими військами тільки за те, що він сказав Слава Україні", - написав Кулеба.

Він заявив, що цей російський злочин є доказом того, що ця війна є геноцидом.

"Дуже важливо, щоб Карім Хан негайно запустив розслідування МКС щодо цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед судом", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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