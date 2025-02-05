Глава МЗС відреагував на заяву Трампа щодо українських рідкісноземельних металів

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо українських металів, Сибіга нагадав про реалізацію концепту "мир завдяки силі". За його словами, концепт "наповнюється конкретними діями, проєктами і рішеннями".

"Через конкретні кроки вже зараз у посиленні нашої обороноздатності. Через конкретні рішення щодо прискорення постачання відповідного оборонного обладнання для України. Без зволікань. Саме зараз. Для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті", - сказав він.



Глава МЗС нагадав, що в плані перемоги України також був пункт щодо природних ресурсів, якими багата Україна. А саме - щодо можливостей для партнерів інвестувати і спільно їх розробляти. Сибіга підкреслив, що у цьому є спільний стратегічний інтерес.

"І це теж одне з таких конкретних втілень реалізації концепту "мир завдяки силі". Це також є елементом гарантій присутності в Україні великого бізнесу, великих інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників - Сполучених Штатів Америки - у розробці таких родовищ і їхньому захисті", - заявив Сибіга.