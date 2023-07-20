Глава МЗС Великої Британії попросив Сунака не призначати його головою Міноборони

"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", - сказав він.

Міністр наголосив, що любить свою роботу, навівши цікаве порівняння на випадок свого звільнення із британського МЗС.

"Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі в моєму кабінеті", - сказав Клеверлі.

Можливі ротації у Міноборони Британії

У середині липня The Times написало, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес може піти з посади. Видання навіть вказало можливі терміни, мовляв, це може статися вже восени. Пізніше і сам Уоллес зізнався, що піде з посади міністра оборони. Нещодавно те ж саме The Times повідомило, що місце Уоллеса може зайняти глава МЗС Джеймс Клеверлі.