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Глава МИД Великобритании попросил Сунака не назначать его главой Минобороны

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли попросил не назначать его главой Минобороны и оставить при имеющейся должности. С такой просьбой он обратился к премьер-министру Риши Сунаку после информации о его возможной смене кресла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа", - сказал он.

Министр подчеркнул, что любит свою работу, приведя интересное сравнение на случай своего увольнения из британского МИДа.

"Если меня когда-то в будущем вытащат, вы увидите следы от ногтей на паркетном полу в моем кабинете", - сказал Клеверли.

Возможные ротации в Минобороны Британии

В середине июля The Times написало, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти с должности. Издание даже указало возможные сроки, мол, это может произойти уже этой осенью. Позже и сам Уоллес признался, что уйдет с поста министра обороны. Недавно то же The Times сообщило, что место Уоллеса может занять глава МИД Джеймс Клеверли.

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