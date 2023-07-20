Глава МИД Великобритании попросил Сунака не назначать его главой Минобороны

"Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я думаю, что это важная работа", - сказал он.

Министр подчеркнул, что любит свою работу, приведя интересное сравнение на случай своего увольнения из британского МИДа.

"Если меня когда-то в будущем вытащат, вы увидите следы от ногтей на паркетном полу в моем кабинете", - сказал Клеверли.

Возможные ротации в Минобороны Британии

В середине июля The Times написало, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти с должности. Издание даже указало возможные сроки, мол, это может произойти уже этой осенью. Позже и сам Уоллес признался, что уйдет с поста министра обороны. Недавно то же The Times сообщило, что место Уоллеса может занять глава МИД Джеймс Клеверли.