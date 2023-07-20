ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Великої Британії попросив Сунака не призначати його головою Міноборони

Новость на русском →
Велика Британія, Четвер 20 липня 2023 09:26
Глава МЗС Великої Британії попросив Сунака не призначати його головою Міноборони Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попросив не призначати його головою Міноборони і залишити на посаді. З таким проханням він звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунака після інформації про його можливу зміну крісла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо хтось у Великій Британії дивиться, слухає, особливо ви, прем'єр-міністр, я дуже хочу залишитися на своєму місці... Я дуже хочу залишитися на посаді міністра закордонних справ. Це робота, яку я люблю, я думаю, що це важлива робота", - сказав він.

Міністр наголосив, що любить свою роботу, навівши цікаве порівняння на випадок свого звільнення із британського МЗС.

"Якщо мене колись у майбутньому витягнуть, ви побачите сліди від нігтів на паркетній підлозі в моєму кабінеті", - сказав Клеверлі.

Можливі ротації у Міноборони Британії

У середині липня The Times написало, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес може піти з посади. Видання навіть вказало можливі терміни, мовляв, це може статися вже восени. Пізніше і сам Уоллес зізнався, що піде з посади міністра оборони. Нещодавно те ж саме The Times повідомило, що місце Уоллеса може зайняти глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію