Турецький міністр після зустрічі з Путіним у Москві поїде в Київ: що відомо

Хакан Фідан перебуває з дводенним візитом у Росії, де також зустрівся з головним переговірником Москви Володимиром Мединським і планує зустрітися з Сергієм Лавровим.

Крім теми України, під час переговорів обговорювали двосторонні економічні та енергетичні питання.

Наразі місце та дата наступних переговорів між Україною та Росією не узгоджені, але Туреччина готова прийняти їх.

Наприкінці травня сторони обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000" і надати письмові умови можливого припинення вогню.

Турецьке джерело повідомило виданню, що Анкара продовжить відігравати роль "посередника", а найближчим часом Хакан Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів.

Російські джерела повідомили, що розглядають також ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар і Оман як потенційні майданчики для мирних переговорів.