Турецкий министр после встречи с Путиным в Москве поедет в Киев: что известно

Хакан Фидан находится с двухдневным визитом в России, где также встретился с главным переговорщиком Москвы Владимиром Мединским и планирует встретиться с Сергеем Лавровым.
Кроме темы Украины, во время переговоров обсуждали двусторонние экономические и энергетические вопросы.
Сейчас место и дата следующих переговоров между Украиной и Россией не согласованы, но Турция готова принять их.
В конце мая стороны обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" и предоставить письменные условия возможного прекращения огня.
Турецкий источник сообщил изданию, что Анкара продолжит играть роль "посредника", а в ближайшее время Хакан Фидан планирует посетить Киев для продолжения переговоров.
Российские источники сообщили, что рассматривают также ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциальные площадки для мирных переговоров.