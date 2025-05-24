Глава МЗС Туреччини поїде говорити з Путіним і Мединським про Україну

За даними ТАСС, робочий візит відбудеться 26-27 травня. Під час поїздки, як очікується, його прийме глава Кремля Володимир Путін, буде зустріч із главою російського МЗС Сергієм Лавровим, а також заплановані зустрічі з помічником диктатора Володимиром Мединським і міністром оборони РФ Андрієм Бєлоусовим.

На переговорах у Москві Фідан обговорить із російським керівництвом питання врегулювання війни в Україні та знову заявить про готовність Анкари виступити посередником у мирних переговорах. Також турецький міністр підкреслить Лаврову зацікавленість Туреччини в "досягненні справедливого і міцного миру в російсько-українській війні".

"На переговорах у Москві міністр Фідан заявить про прихильність Туреччини досягненню справедливого і міцного миру в російсько-українському конфлікті, висловить задоволення прогресом, досягнутим у цьому напрямку завдяки недавнім важливим подіям. Він знову заявить про готовність Туреччини виступити в ролі посередника на переговорах, як у 2022 році, так і 16 травня (у Стамбулі - ред)", - зазначили джерела ТАСС.

Крім цього, очікують, що Фідан і Лавров обговорять регіональні питання, включно із Сирією і сектором Газа, а також торговельне та економічне співробітництво.