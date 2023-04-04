Глава МЗС розраховує на засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів у Вільнюсі

Кулеба повідомив, що Україна не лише змогла розблокувати засідання комісії Україна-НАТО, а навіть вселити партнерам бажання до проведення повторної зустрічі, проте вже на рівні лідерів держав.

"Бачу, що нам не лише вдалося його розблокувати, але я бачу велике бажання провести таке засідання за участі президента України на саміті у Вільнюсі", - додав міністр.

Він також наголосив, що робота комісії, це важливий механізм не лише для дискусій, але й для ухвалення рішень союзниками

Сьогодні у Брюсселі відбулося перше з 2017 року засідання комісії Україна-НАТО. Всі ці роки засідання цієї комісії блокувалися Угорщиною, яка вимагала від України скасування законів, які, на думку Будапешта, шкодять угорській нацменшині.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили початок розробки багаторічної програми підтримки для України.

Ми також повідомляли, що саміт НАТО у Вільнюсі має відбутись 11-12 липня цього року.

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