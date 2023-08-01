Глава МЗС пояснила, що дозволяє Фінляндії "добре розуміти ситуацію в Україні"

За її словами, і навіть попри те, що її покоління ніколи не бачило війни, так само як і її батьки - фактично вони народилися відразу після війни, пам'ять про війну, її несправедливість і, очевидно, страшні події війни передаються в сімейних історіях, і люди розуміють, наскільки близько Фінляндія була до приєднання до радянської сфери впливу і країна змогла самостійно відобразити агресію.

"Це, звичайно, те, що люди нагадують собі щороку, коли ми святкуємо день незалежності 6 грудня. На відміну від багатьох інших країн наш день незалежності - це не великий фестиваль, де люди виходять і святкують. Це більше про спогади про минуле та всіх жертвах війни та всіх страшних спогадів, які ми маємо в нашій сімейній історії", - зазначила вона.

Міністр висловила впевненість, що цей досвід, очевидно, як і наявність спільного кордону з Росією, що означало, що над Фінляндією завжди висіла загроза десятиліття, "дозволяє людям добре розуміти ситуацію в Україні".

"Це також впливає на нашу беззастережну підтримку України", – констатувала Валтонен.

Для довідки

Радянсько-фінляндська війна - війна, розв'язана Радянським союзом 30 листопада 1939 року. Вона тривала до 12 березня 1940 року. Так, СРСР хотів, щоб Фінляндія поступилася своїми територіями, прикордонними з Ленінградом (сучасний Санкт-Петербург). 26 листопада 1939 року уряд СРСР направив ноту протесту уряду Фінляндії з приводу артилерійського обстрілу, який, за заявою радянської сторони, нібито був здійснений з фінської території. 30 листопада СРСР розпочав вторгнення до Фінляндії. Згідно з підписаним договором, Фінляндія поступилася СРСР 10% своєї території. Їй довелося відселити сотні тисяч фінів углиб країни.