UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС пояснила, що дозволяє Фінляндії "добре розуміти ситуацію в Україні"

Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Мешканці Фінляндії добре розуміють ситуацію з війною в Україні, оскільки їхні родичі стали жертвами Радянсько-фінляндської війни, яку розв'язав СРСР наприкінці листопада 1939 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

За її словами, і навіть попри те, що її покоління ніколи не бачило війни, так само як і її батьки - фактично вони народилися відразу після війни, пам'ять про війну, її несправедливість і, очевидно, страшні події війни передаються в сімейних історіях, і люди розуміють, наскільки близько Фінляндія була до приєднання до радянської сфери впливу і країна змогла самостійно відобразити агресію.

"Це, звичайно, те, що люди нагадують собі щороку, коли ми святкуємо день незалежності 6 грудня. На відміну від багатьох інших країн наш день незалежності - це не великий фестиваль, де люди виходять і святкують. Це більше про спогади про минуле та всіх жертвах війни та всіх страшних спогадів, які ми маємо в нашій сімейній історії", - зазначила вона.

Міністр висловила впевненість, що цей досвід, очевидно, як і наявність спільного кордону з Росією, що означало, що над Фінляндією завжди висіла загроза десятиліття, "дозволяє людям добре розуміти ситуацію в Україні".

"Це також впливає на нашу беззастережну підтримку України", – констатувала Валтонен.

Для довідки

Радянсько-фінляндська війна - війна, розв'язана Радянським союзом 30 листопада 1939 року. Вона тривала до 12 березня 1940 року. Так, СРСР хотів, щоб Фінляндія поступилася своїми територіями, прикордонними з Ленінградом (сучасний Санкт-Петербург). 26 листопада 1939 року уряд СРСР направив ноту протесту уряду Фінляндії з приводу артилерійського обстрілу, який, за заявою радянської сторони, нібито був здійснений з фінської території. 30 листопада СРСР розпочав вторгнення до Фінляндії. Згідно з підписаним договором, Фінляндія поступилася СРСР 10% своєї території. Їй довелося відселити сотні тисяч фінів углиб країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия