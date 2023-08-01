Глава МИД объяснила, что позволяет Финляндии "хорошо понимать ситуацию в Украине"

По ее словам, и даже несмотря на то, что ее поколение никогда не видело войны, равно как и ее родители - фактически они родились сразу после войны, память о войне, ее несправедливости и, очевидно, страшные события войны передаются в семейных историях, и люди понимают, насколько близко Финляндия была к присоединению к советской сфере влияния, и страна смогла самостоятельно отразить агрессию.

"Это, конечно, то, что люди напоминают себе ежегодно, когда мы празднуем день независимости 6 декабря. В отличие от многих других стран наш день независимости - это не большой фестиваль, где люди выходят и празднуют. Это больше о воспоминаниях о прошлом и всех жертвах войны и всех страшных воспоминаний, которые у нас есть в нашей семейной истории", - отметила она.

Министр выразила уверенность, что этот опыт, очевидно, как и наличие общей границы с Россией, что означало, что над Финляндией всегда висела угроза десятилетия, "позволяет людям хорошо понимать ситуацию в Украине".

"Это также влияет на нашу безоговорочную поддержку Украины", - констатировала Валтонен.

Для справки

Советско-финляндская война - война, развязанная Советским союзом 30 ноября 1939 года. Она длилась до 12 марта 1940 года. Так, СССР хотел, чтобы Финляндия уступила свои территории, приграничные с Ленинградом (современный Санкт-Петербург). 26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, якобы был совершен с финской территории. 30 ноября СССР начал вторжение в Финляндию. Согласно подписанному договору, Финляндия уступила СССР 10% своей территории. Ей пришлось отселить сотни тысяч финнов вглубь страны.