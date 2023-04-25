Глава МЗС Польщі дорікнув Франції за блокування плану закупок снарядів для України

Глава МЗС Польщі зазначив, що під час зустрічі міністри країн Євросоюзу обговорили план спільних закупівель для української армії артилерійських снарядів. Рау заявив, що ЄС повинен якнайшвидше прийти згоди щодо трьохкомпонентного плану для надання Україні мільйона боєприпасів.

За попередньою інформацією, ЄС не може ухвалити план через другу частину, яка передбачає закупівлю снарядів. Франція блокує процес і наполягає, щоб боєприпаси купували лише у європейських компаній або тих, що використовують європейські комплектуючі.

Глава МЗС Польщі дорікнув Франції та заявив, що Україну потрібно забезпечити боєприпасами терміново.

"Боєприпаси для України потрібно купувати там, де їх можна купити... Звичайно, європейським виробникам слід надавати пріоритет, але зараз ми повинні допомогти Україні, купуючи (боєприпаси, - ред.) скрізь, де це можливо, і такої думки дотримувалася абсолютна більшість міністрів закордонних справ ЄС", - сказав він.

Також польський міністр зазначив, що ЄС продовжує обговорювати 11-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, він буде ухвалений не раніше травня.

Рау наголосив, що Польща виступає за введення заборони на імпорт російських алмазів, а також санкцій проти причетних до депортації українських дітей.

Нагадаємо, 20 березня країни-члени ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

Вчора глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, що глава МЗС шукатимуть швидкій компроміс щодо порядку спільного замовлення боєприпасів для України.

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