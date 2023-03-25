Глава МЗС планує нове турне Африкою: коли відбудеться

"Ми зараз працюємо над тим, щоб друге африканське турне міністра відбулося влітку і охопило нові країни Африканського континенту. У цьому році виповнюється 60 років заснування Африканського Союзу, 25 травня відзначається День Африки, і ми хотіли б, щоб Україна на високому рівні долучилася до цих заходів", - заявив Субх.

Він наголосив, робота триває, адже підготовка візитів потребує комунікації, надсилання офіційних звернень і отримання погоджень.

"Ми також плануємо і цього разу запросити в африканське турне український бізнес. Торік до нього долучилися представники 12 вітчизняних компаній, які в нинішніх умовах змогли виїхати за кордон для участі у бізнес-форумах у кожній з країн, де був міністр. Хотілося б, щоб цього разу їх було не менше", - розповів Субх.

За його словами, також ведеться робота над організацією конференції Україна-Африка.

"Зараз ми визначаємося з її головними темами і постійно комунікуємо щодо цього питання з Офісом президента і відповідними міністерствами", - сказав Субх.

Він підкреслив, мета МЗС - через подібні саміти і візити побудувати міст для впровадження наших технологій на території Африки.

"Тому саміт Україна-Африка для нас є пріоритетним. Ми хочемо провести його у Києві й будемо запрошувати глав держав усього Африканського континенту. Ми розуміємо наявні виклики і загрози, зокрема й те, що Росія зробить усе, аби зірвати цей захід. Тому ми наперед передбачаємо можливість онлайн-участі. Але наша мета - зібрати лідерів усього Африканського континенту, тому що немає в Африці країни, якої не заторкнула б російсько-українська війна", - підсумував Субх.

Нагадаємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба 3 жовтня розпочав перше в історії української дипломатії турне глави відомства країнами Африки, яке мало тривати до 12 жовтня. Але він вимушено перервав захід 10 жовтня через масований ракетний обстріл росіянами українських міст.

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