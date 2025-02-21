Глава МЗС Німеччини закликала посилити тиск на США через переговори з Росією

Європа має посилити тиск на США після того, як Вашингтон вирішив вести переговори з Росією. "Уявного миру" між Україною та РФ бути не повинно.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MDR.
"Ми посилимо тиск на американців, щоб вони зрозуміли, що їм доведеться втратити якомога більше, якщо вони більше не стоятимуть на боці ліберальних демократій Європи", - зазначила Бербок, коментуючи перемовини США та Росії щодо України.
Вона також застерегла від "уявного миру", "шантажу" і "капітуляції" на тлі переговорів щодо України.
При цьому Бербок пообіцяла, що підтримуватиме Україну доти, доки країна цього потребує.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії цього тижня відбулася зустріч американської та російської делегацій. Делегацію США очолив глава Держдепу Марко Рубіо, а Росії - міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Однією з тем обговорень стало завершення війни Росії проти України. Зустріч була непублічною, тому деталей того, про що говорили чиновники, немає.
За підсумками зустрічі в Держдепі заявили, що США і Росії домовилися призначити команди для переговорів щодо України.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що не визнаватиме результатів таких зустрічей, оскільки їх проводять без України.
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