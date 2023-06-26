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Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ПАР стати на бік України та прийняти її позицію щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У гостьовому коментарі перед своїм візитом до країни Бербок назвала важливим голос ПАР на світовій арені.

"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ обов'язково дослухається", - заявила керівник МЗС Німеччини.

За її словами, у Німеччині розуміють, що громадяни ПАР, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися у війну РФ проти України.

"Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: на яку реакцію я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася в мене по сусідству?", - додала вона.

Бербок також наголосила, що кожна країна у світі має для себе вирішити, чи хоче вона "нормалізувати" дії РФ у світі.

Візит глави МЗС Німеччини до ПАР

Міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок 25-26 червня здійснює дводенний візит ПАР. Повідомляється, що основною темою на переговорах стане вторгнення РФ до України.

Також Бербок планує відвідати в ПАР компанію, що фінансується Німеччиною в Кейптауні, що є частиною хаба вакцин ВООЗ. Також вона візьме участь у низці зустрічей, на яких обговорять питання подолання наслідків апартеїду, а також становище осіб ЛГБТ у ПАР.

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Вторгнення Росії до України