Глава МЗС Німеччини закликала ПАР підтримати Україну

У гостьовому коментарі перед своїм візитом до країни Бербок назвала важливим голос ПАР на світовій арені.

"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ обов'язково дослухається", - заявила керівник МЗС Німеччини.

За її словами, у Німеччині розуміють, що громадяни ПАР, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів, не хочуть втручатися у війну РФ проти України.

"Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: на яку реакцію я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася в мене по сусідству?", - додала вона.

Бербок також наголосила, що кожна країна у світі має для себе вирішити, чи хоче вона "нормалізувати" дії РФ у світі.

Візит глави МЗС Німеччини до ПАР

Міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок 25-26 червня здійснює дводенний візит ПАР. Повідомляється, що основною темою на переговорах стане вторгнення РФ до України.

Також Бербок планує відвідати в ПАР компанію, що фінансується Німеччиною в Кейптауні, що є частиною хаба вакцин ВООЗ. Також вона візьме участь у низці зустрічей, на яких обговорять питання подолання наслідків апартеїду, а також становище осіб ЛГБТ у ПАР.