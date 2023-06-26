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Глава МИД Германии призвала ЮАР поддержать Украину

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ЮАР встать на сторону Украины и принять ее позицию касательно российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В гостевом комментарии перед своим визитом в страну Бербок назвала важным голос ЮАР на мировой арене.

"Если страна Манделы и Десмонда Туту выступает против несправедливости, мир обязательно прислушается", - заявила руководитель МИД Германии.

По ее словам, в Германии понимают, что живущие за девять тысяч километров граждане ЮАР не хотят вмешиваться в войну РФ против Украины.

"Но я хочу призвать каждого задать себе вопрос: какой реакции я бы ожидал от международного сообщества, если бы эта война развертывалась у меня по соседству?", - добавила она.

Бербок также подчеркнула, что каждая страна в мире должна для себя решить, хочет ли она "нормализовать" действия РФ в мире.

Визит главы МИД Германии в ЮАР

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок 25-26 июня совершает двухдневный визит ЮАР. Сообщается, что основной темой на переговорах станет вторжение РФ в Украину.

Также Бербок планирует посетить в ЮАР финансируемую Германией компанию в Кейптауне, что является частью хаба вакцин ВОЗ. Также она примет участие в ряде встреч, на которых обсудят вопросы преодоления последствий апартеида, а также положение лиц ЛГБТ в ЮАР.

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Вторжение России в Украину