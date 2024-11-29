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Глава МЗС Німеччини відвідає Китай: говоритиме і про Україну

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Китай найближчими днями. У Пекіні вона, зокрема, говоритиме і про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Бербок вирушить до Китаю з коротким візитом у неділю, 1 грудня.

У понеділок глава МЗС Німеччини зустрінеться з китайським колегою. Як зазначив речник міністерства, на переговорах серед іншого йтиметься про війну Росії проти України.

 

Ставлення Китаю до війни в Україні

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявляє про свою нібито нейтральну позицію до війни. При цьому китайська влада називає війну "українською кризою" або "конфліктом" і закликає до так званого політичного вирішення.

Пекін продовжує підтримувати активну економічну співпрацю з Москвою. Офіційно не підтверджено, що Китай надав Росії зброю чи іншу військову допомогу. Проте китайські компанії постачаю у Росію товари подвійного призначення, які можуть використовуватися при виробництві зброї.

Китай запропонував свій так званий "мирний план" щодо України. Проте президент Володимир Зеленський розкритикував альтернативні мирні плани та назвав їх деструктивними.

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