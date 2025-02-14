Глава МЗС Німеччини відкинула ідею Трампа про повернення Росії до G7

"Як партнери по G7, ми неодноразово давали зрозуміти протягом останніх трьох років після цього жорстокого повномасштабного вторгнення Росії: Нормальної співпраці з цією Росією, з Росією Путіна, бути не може", - наголосила Бербок.

Водночас очільниця МЗС Німеччини додала, що "якщо ми всі повернемося на шлях миру", а політика Росії зміниться, то це, "звісно, також означатиме, що ми зможемо відновити співпрацю в найрізноманітніших сферах".

Бербок також зазначила, що вона вітає будь-який справжній крок до миру в Україні, який може випливати зі спроби Трампа розпочати переговори з Путіним, щоб припинити триваюче російське вторгнення в Україну.

Водночас глава МЗС Німеччини додала, що жорсткий тиск Заходу на Росію "потрібно продовжувати".

"Якщо зараз є шлях до миру, то весь світ, і перш за все Європа, зітхнуть з полегшенням", - зазначила вона.