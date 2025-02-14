Глава МИД Германии отвергла идею Трампа о возвращении России в G7

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - подчеркнула Бербок.

В то же время глава МИД Германии добавила, что "если мы все вернемся на путь мира", а политика России изменится, то это, "конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных сферах".

Бербок также отметила, что она приветствует любой настоящий шаг к миру в Украине, который может вытекать из попытки Трампа начать переговоры с Путиным, чтобы прекратить продолжающееся российское вторжение в Украину.

В то же время глава МИД Германии добавила, что жесткое давление Запада на Россию "нужно продолжать".

"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир, и прежде всего Европа, вздохнут с облегчением", - отметила она.