Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом

У вівторок, 10 січня, із неанонсованим візитом в Україну прибула міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.
У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно триває боротьба.
"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні", - заявила вона.
У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.
За даними видання Berliner Zeitung, міністр також оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав від російських атак. Вона оглянула зруйновану котельню, відвідала школу та поспілкувалася з працівниками ТЕЦ.
У школі Бербок обмінялася думками з учителями та учнями навчального закладу, яка вже була зруйнована 27 лютого. Школа є частиною ініціативи, започаткованої МЗС у 2008 році з 1800 шкіл-партнерів з особливим зв'язком з Німеччиною – так званих шкіл Pasch.
У Німеччині підтвердили візит Бербок до Харкова. Під час своєї промови глава німецького МЗС заявила, що місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, із якими щодня стикаються люди.
"Кордон з Росією знаходиться всього в 40 км. Пов'язані спільною мовою, до війни між ними існували тісні зв'язки і жвавий прикордонний рух. Сьогодні глибокі сліди російської руйнації можна побачити практично на кожному розі вулиці. Майже 500 тисяч із колишніх 1,5 млн жителів Харкова були змушені тікати", - заявила міністр.
Нагадаємо, Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.
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