Глава МЗС Німеччини прибула до Харкова з неанонсованим візитом

Бербок стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни.

У ході візиту до Харкова політика отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно триває боротьба.

"Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні", - заявила вона.

У візиті, який спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

За даними видання Berliner Zeitung, міністр також оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав від російських атак. Вона оглянула зруйновану котельню, відвідала школу та поспілкувалася з працівниками ТЕЦ.

У школі Бербок обмінялася думками з учителями та учнями навчального закладу, яка вже була зруйнована 27 лютого. Школа є частиною ініціативи, започаткованої МЗС у 2008 році з 1800 шкіл-партнерів з особливим зв'язком з Німеччиною – так званих шкіл Pasch.

Фото: Анналена Бербок та Дмитро Кулеба у Харкові (twitter.com/m_kormbaki)

У Німеччині підтвердили візит Бербок до Харкова. Під час своєї промови глава німецького МЗС заявила, що місто є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, із якими щодня стикаються люди.

"Кордон з Росією знаходиться всього в 40 км. Пов'язані спільною мовою, до війни між ними існували тісні зв'язки і жвавий прикордонний рух. Сьогодні глибокі сліди російської руйнації можна побачити практично на кожному розі вулиці. Майже 500 тисяч із колишніх 1,5 млн жителів Харкова були змушені тікати", - заявила міністр.