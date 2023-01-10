Глава МИД Германии прибыла в Харьков с неанонсированным визитом

Бербок стала первым членом кабинета министров Германии, посетившим восточную Украину с момента начала российской агрессивной войны.

В ходе визита в Харьков политик получила представление о положении людей в городе, за который уже давно идет борьба.

"Этот город олицетворяет абсолютное безумие российской агрессивной войны в Украине", - заявила она.

В визите, который первоначально держался в секрете по соображениям безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

По данным издания Berliner Zeitung, министр также осмотрела северо-восточный район Салтовки, который сильно пострадал от российских атак. Она осмотрела разрушенную котельную, посетила школу и пообщалась с работниками ТЭЦ.

В школе Бербок обменялась мнениями с учителями и учениками учебного заведения, которая уже была разрушена 27 февраля. Школа является частью инициативы, начатой МИД в 2008 году с 1800 школ-партнеров с особой связью с Германией - так называемых школ Pasch.

Фото: Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове (twitter.com/m_kormbaki)

В Германии подтвердили визит Бербок в Харьков. Во время своей речи глава немецкого МИД заявила, что город является символом абсолютного безумия российской агрессивной войны в Украине и бесконечных страданий, с которыми ежедневно сталкиваются люди.

"Граница с Россией находится всего в 40 км. Связанные общим языком, до войны между ними существовали тесные связи и оживленное приграничное движение. Сегодня глубокие следы российского разрушения можно увидеть практически на каждом углу улицы. Почти 500 тысяч из бывших 1,5 млн жителей Харькова были вынуждены бежать", - заявила министр.