Глава МЗС Німеччини була відсутня на Радбезі ООН, бо не хотіла слухати брехню Лаврова, - Bild
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вчора була відсутня у Раді Безпеки ООН, бо не хотіла слухати брехливі твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Натомість вона займалася порятунком німецьких громадян із Судану.
"Лавров хотів влаштувати в Раді Безпеки продемонструвати, що все йде своєю чергою, а Росія з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну", - йдеться у матеріалі.
Німецькі чиновники повідомили Bild, що Німеччина не хотіла бути присутньою на таких цинічних і пропагандистських іграх. Фактично Бербок навмисно відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню.
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради безпеки ООН заявив Лаврову, що Росія завдає Україні величезних страждань і руйнувань.
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