Глава МЗС Німеччини була відсутня на Радбезі ООН, бо не хотіла слухати брехню Лаврова, - Bild

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вчора була відсутня у Раді Безпеки ООН, бо не хотіла слухати брехливі твердження глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Натомість вона займалася порятунком німецьких громадян із Судану.

"Лавров хотів влаштувати в Раді Безпеки продемонструвати, що все йде своєю чергою, а Росія з усією жорстокістю продовжує свою незаконну агресивну війну", - йдеться у матеріалі.

Німецькі чиновники повідомили Bild, що Німеччина не хотіла бути присутньою на таких цинічних і пропагандистських іграх. Фактично Бербок навмисно відмовила Лаврову, не бажаючи слухати його брехню.