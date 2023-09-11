Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва

"Україна також захищає свободу й всіх нас з величезною мужністю і рішучістю. Так само як Україна стоїть за нас, вона також може покластися на нас", - заявила вона, прибувши до Києва.

Вона додала, що зараз в ЄС готується рішення про початок переговорів про вступ України.

"Результати судової реформи (в Україні, - ред.) та законодавства щодо ЗМІ вже видно. Попереду ще імплементація антиолігархічного закону та боротьба з корупцією", - підкреслила Бербок.

Крім того, глава МЗС ФРН нагадала, що повним ходом йде підготовка до зими в Україні, але "незалежно від пори року", Німеччина не припиняє "підтримувати Україну в її захисті від російської агресії - економічно, військово, гуманітарно".

Бербок не обійшла і питання примусової депортації дітей в Росію.

"Ми підтримуємо організації, українську владу та неурядові організації, які працюють над тим, щоб повернути викрадених дітей додому. І щоб ці злочини було розкрито. Обвинувальний акт у Міжнародному кримінальному суді також є важливим внеском у цю справу", - наголосила Бербок.

Зазначимо, це вже четвертий візит Анналени Бербок до України. Наприклад, глава МЗС Німеччини була у Києві і у вересні 2022 року. Нагадаємо, минулого тижня, 6 вересня, в Україну приїжджав державний секретар США Ентоні Блінкен та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.