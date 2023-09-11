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Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев в понедельник, 11 сентября. Ее визит не анонсировался ранее, вероятно, в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нас, она также может положиться на нас", - заявила она, прибыв в Киев.

Она добавила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров о вступлении Украины.

"Результаты судебной реформы (в Украине, - ред.) и законодательства по СМИ уже видны. Впереди еще реализация антиолигархического закона и борьба с коррупцией", - подчеркнула Бербок.

Кроме того, глава МИД ФРГ напомнила, что полным ходом идет подготовка к зиме в Украине, но "независимо от времени года", Германия не прекращает "поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии - экономически, военно, гуманитарно".

Бербок не обошла и вопрос принудительной депортации детей в Россию.

"Мы поддерживаем организации, украинскую власть и неправительственные организации, которые работают над тем, чтобы вернуть похищенных детей домой. И чтобы эти преступления были раскрыты. Обвинительный акт в Международном уголовном суде также является важным вкладом в это дело", - подчеркнула Бербок.

Отметим, это уже четвертый визит Анналены Бербок в Украину. Например, глава МИД Германии была в Киеве и в сентябре 2022 года. Напомним, на прошлой неделе, 6 сентября, в Украину приезжал государственный секретарь США Энтони Блинкен и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Киев