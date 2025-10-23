UA

У ЄС уточнили, що увійде в "жорсткий" 19-й пакет санкцій проти Росії

Ілюстративне фото: в ЄС уточнили, що увійде до "жорсткого" 19-го пакету санкцій проти Росії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

ЄС продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Новий санкційний пакет спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.

За словами глави нідерландського зовнішньополітичного відомства Давида ван Віла, Євросоюз визначив, що ввійде до 19-го пакету санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на енергетичні доходи.

Він зазначив, що ЄС прискорить поступову відмову від російського скрапленого природного газу, підкресливши, що європейські країни "повністю прагнуть перекрити кран для цього викопного палива".

Удар по тіньовому флоту

Давид ван Віл повідомив, що санкції ЄС тепер поширюються ще на 117 російських суден, що входять до так званого тіньового флоту. Загалом під дією обмежень опинилося вже 564 судна, які використовуються для обходу санкцій і нелегальних поставок енергоносіїв.

Міністр уточнив, що робота над наступним пакетом заходів уже ведеться, і він буде спрямований на подальше посилення тиску на Москву.

Тиск продовжиться

ЄС має намір і далі послідовно обмежувати джерела доходів Росії і скорочувати енергетичну залежність від неї. Новий пакет санкцій, як зазначають у Брюсселі, стане одним із найжорсткіших у сфері енергетики з початку повномасштабного вторгнення.

 

Нагадуємо, що Велика Британія видала спеціальну ліцензію, яка дозволяє компаніям вести співпрацю з двома німецькими дочірніми структурами "Роснефти", що перебувають під управлінням німецької держави через санкції проти російського нафтового концерну.

Зазначимо, що США і Європейський союз нарощують санкційний тиск на Росію, що призводить до зниження промислового виробництва, зростання вартості запозичень і подальшого ослаблення економіки країни.

