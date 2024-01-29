Глава МЗС Литви прокоментував можливість нової холодної війни між Заходом і РФ

Кремлівський режим може залишитись при владі на десятиріччя. Щоб протистояти його загрозам потрібно розробити правильну стратегію захисту від агресії РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Коментуючи питання готовності істеблішменту Європи до другої холодної війни Заходу і РФ, Ландсбергіс зауважив, що вони вже виявляють її хід.

Як підкреслив міністр закордонних справ Латвії, Путінська війна - це регіональна війна не тільки проти України, але й в цілому проти Європи та Заходу.

"Якщо до цього дійде, ми почнемо називати це холодною війною 2.0 або якось ще, це буде війна, яку ми не обирали. Це не наше мислення, не наша стратегія. Нам це нав'язали", - каже Ландсбергіс.

За словами латвійського міністра закордонних справ, був "потік" військових, політиків, які говорять про ймовірність існування у воєнних реаліях та закликають бути готовими до цього.

Тому, на думку Ландсбергіса, до розвитку такого сценарію потрібно завбачливо та ретельно готуватися.