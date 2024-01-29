Глава МЗС Литви прокоментував можливість нової холодної війни між Заходом і РФ
Кремлівський режим може залишитись при владі на десятиріччя. Щоб протистояти його загрозам потрібно розробити правильну стратегію захисту від агресії РФ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Коментуючи питання готовності істеблішменту Європи до другої холодної війни Заходу і РФ, Ландсбергіс зауважив, що вони вже виявляють її хід.
Як підкреслив міністр закордонних справ Латвії, Путінська війна - це регіональна війна не тільки проти України, але й в цілому проти Європи та Заходу.
"Якщо до цього дійде, ми почнемо називати це холодною війною 2.0 або якось ще, це буде війна, яку ми не обирали. Це не наше мислення, не наша стратегія. Нам це нав'язали", - каже Ландсбергіс.
За словами латвійського міністра закордонних справ, був "потік" військових, політиків, які говорять про ймовірність існування у воєнних реаліях та закликають бути готовими до цього.
Тому, на думку Ландсбергіса, до розвитку такого сценарію потрібно завбачливо та ретельно готуватися.
У НАТО готуються до можливих ескалацій
Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.
Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.
Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.
Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.
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