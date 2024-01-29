Глава МЗС Литви пояснив, чому Захід може зволікати з допомогою України

"Очевидно, ви дуже сильно залежите від допомоги Заходу, яка останнім часом йшла повільніше", - сказав лава МЗС Литви.

Ландсбергіс вважає, що центр проблеми в тому, що Захід досі не наважився сказати, якою є мета війни для Заходу в Україні. "Як один із способів, я говорю так: не "стільки, скільки потрібно" (підтримувати Україну, - ред.), а "до перемоги, чого б це не коштувало", - сказав він.

За його словами, визначивши мету, потрібно визначати засоби її досягнення.

"Якщо у вас немає мети, то ви не знатимете, що потрібно. Чому ми не можемо визначити мету? Знаєте, деякі кажуть, що це може бути страх. Страх перед Росією. Або того, що станеться, якщо Росія справді програє", - додав глава МЗС Литви.

Скорочення допомоги

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів склала всього 2,11 млрд євро, що на 87% менше у порівнянні з тим же періодом 2022 року найнижчою сумою із січня 2022 року.

Водночас, за даними опитування КМІС, більшість українців (58%) вважають, що у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу слід продовжувати бойові дії для тиску на окупантів, навіть з урахуванням ризиків для територій, що контролюються Україною.