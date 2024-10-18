Глава МЗС Литви про план перемоги Зеленського: цілком реалістичний і здійсненний

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив упевненість у тому, що запропонований президентом України Володимиром Зеленським план перемоги цілком реалістичний і здійсненний.

Ландсбергіс підкреслив, що у Литви і Латвії є єдина мета - перемога України.

"Ми всі визнаємо, що Україна повинна перемогти - іншого шляху немає. Росія не зупиниться, поки її не зупинять", - заявив глава МЗС Литви.

Він також висловив упевненість у тому, що план президента України Володимира Зеленського можна реалізувати.

"Ми можемо збільшити постачання зброї, зняти обмеження і надати гарантії безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню Росії. Тільки від нас залежить, чи зробимо ми це. Якщо ми оберемо план, відмінний від плану Зеленського, то згодом будемо дуже шкодувати про це", - наголосив міністр.