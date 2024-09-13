Глава МЗС Литви назвав найкращу відповідь на іранські ракети в Росії

"Очевидно, що Литва підтримає всі європейські санкції проти Ірану за його підтримку воєнних зусиль Росії проти України. Але було б дуже прикро знову побачити, як процес розмови, коли йдеться про санкції, займає дуже багато часу, і, як у багатьох випадках у минулому, не приносить результатів", - зауважив міністр.

Він наголосив, що позиція Литви полягає в тому, що необхідно накладати санкції на те, що легко піддається санкціям, наприклад, російські аеродроми.

"Україна, я впевнений, була б готова накласти на них санкції ракетними ударами великої дальності, якби тільки Україні це дозволили. Тож це була б найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагає від 27 країн сісти за стіл і про щось домовитися", - підкреслив Ландсбергіса.