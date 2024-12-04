Глава МЗС Литви назвав найдешевший спосіб гарантій безпеки України від НАТО

"Якщо ми хочемо миру в Україні, нам доведеться надати гарантії безпеки. Немає дешевшого способу гарантувати безпеку, ніж п'ята стаття НАТО", - сказав він.

За його словами, результат війни буде вирішено лише на полі бою. "Було б ілюзією говорити, що ми не можемо забезпечити Україну всім необхідним", - додав Ландсбергіс.

Вимога України

Нагадаємо, МЗС України 3 грудня заявило, що Україна виключає будь-які альтернативи вступу до НАТО. Заява була оприлюднена з нагоди 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму за два дні до річниці підписання документа 5 грудня.

Україна звертається до США та Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна вважає, що такою гарантією є повноправне членство у НАТО.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не погодимося на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - заявило МЗС.

П'ята стаття

П'ята стаття Статуту НАТО (Північноатлантичний альянс) є основним положенням, що стосується колективної оборони. Вона каже, що збройний напад на одного або кількох членів НАТО вважатиметься нападом на всіх союзників, і кожен з них допоможе у відповідь на цей напад. Це зобов'язання включає можливість використання збройних сил, якщо це необхідно для захисту та відновлення безпеки в Північноатлантичному регіоні.