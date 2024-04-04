Глава МЗС Литви: гарні слова про єдність з Україною без реальної допомоги - цинізм

"Гарними історіями воєн не виграють. Без значних постачань зброї та реальних гарантій безпеки красиві слова про єдність та солідарність з Україною вичерпуються та стрімко наближаються до цинізму", - зазначив міністр.

Він нагадав, що українські військові "творять чудеса" і вже неодноразово ставили так званих "експертів" у незручне становище. Але, за словами Ландсбергіса, замість того, щоб допомогти Україні перемогти, країни Заходу просять її "боротися з однією рукою, зав'язаною за спиною".

"Факт залишається фактом: щось інше, окрім повного відновлення суверенітету та безпеки України, дозволить Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) та світовим тиранам продовжувати йти вперед, перетинати кордони, ґвалтувати та вбивати для досягнення своїх цілей… Єдиний шлях такий: ми обираємо змінити курс, обираємо бути серйозними і обираємо допомогти Україні здобути повну перемогу", - додав глава МЗС.