Глава МЗС Литви: гарні слова про єдність з Україною без реальної допомоги - цинізм

Запевнення у єдності з Україною без значних постачань зброї перетворюються на цинізм. Країнам Заходу необхідно допомогти ЗСУ здобути повну перемогу над Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.
"Гарними історіями воєн не виграють. Без значних постачань зброї та реальних гарантій безпеки красиві слова про єдність та солідарність з Україною вичерпуються та стрімко наближаються до цинізму", - зазначив міністр.
Він нагадав, що українські військові "творять чудеса" і вже неодноразово ставили так званих "експертів" у незручне становище. Але, за словами Ландсбергіса, замість того, щоб допомогти Україні перемогти, країни Заходу просять її "боротися з однією рукою, зав'язаною за спиною".
"Факт залишається фактом: щось інше, окрім повного відновлення суверенітету та безпеки України, дозволить Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) та світовим тиранам продовжувати йти вперед, перетинати кордони, ґвалтувати та вбивати для досягнення своїх цілей… Єдиний шлях такий: ми обираємо змінити курс, обираємо бути серйозними і обираємо допомогти Україні здобути повну перемогу", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти значно посилили обстріли України. За тиждень вони здійснили кілька масованих обстрілів.
Зокрема, ворог застосовував для атак балістичні ракети. Зараз Україна має лише кілька систем ППО, які здатні збивати такі цілі. Одна з них - Patriot.
Учора, 3 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що всього союзники мають понад 100 таких зенітних ракетних комплексів, але вони досі не готові передати навіть 5-7 додаткових систем. Це мінімальне число, яке потрібне нашій країні.
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