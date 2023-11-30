UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Латвії про вступ України до ЄС: у грудні зможемо відкрити переговори

Фото: глава МЗС Латвії Криш'яніс Каріньш (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Саміт лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня, зможе ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України. Це складний процес навіть у мирний час.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава МЗС Латвії Криш'яніс Каріньш.

"Щодо європейської інтеграції, я дуже сподіваюся, що ми, Європейський Союз, зможемо у грудні прийняти пропозицію Європейської комісії про відкриття офіційних переговорів. Я вважаю, що це надзвичайно важливо як символічно, так і практично", - сказав він.

Водночас він зазначив, що переговори - це складний процес, навіть  коли немає війни.

"А ваша країна проводить реформи під час війни, чого нікому ніколи не доводилося робити. Той факт, що ви готові це зробити, вже говорить про рішучість вашої країни. І я дуже переконаний, і ми доводитимемо це на грудневому саміті, щоб сказати "так" (рішенню про відкриття переговорів з Україною, - ред.)", - сказав міністр.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Для того, щоб відкрити переговори, потрібна згода всіх лідерів країн блоку. Проте наразі проти виступає Угорщина.

Ставлення українців до вступу

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців у всіх регіонах підтримують вступ країни до Європейського Союзу. Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до ЄС у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно.

За даними опитування КМІС, два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваВступ в ЄС